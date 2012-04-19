В МИД надеются в июне подписать соглашение о бесплатных визах с Польшей

В Министерстве иностранных дел рассчитывают, что уже в июне будет подписано соглашение об отмене оплаты за визы между Польшей и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента консульской службы МИД Андрей Олефиров.

По его словам, сейчас Украина и Польша проводят все внутренние процедуры, чтобы согласовать все документы и выйти на их подписание.

«Я думаю, что при благоприятных условиях оно (соглашение) может быть подписано в июне этого года», - сказал А.Олефиров.

При этом он добавил, что такое соглашение будет подписано на уровне министров иностранных дел.