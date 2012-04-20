Луганские шахтостроители сегодня начали забастовку

Сегодня, 20 апреля, 32 представителя трудового коллектива публичного акционерного общества «Трест Луганскшахтопроходка» начали забастовку, так как до сих пор основное требование шахтостроителей - погасить предприятию долги за выполненные еще в 2010 году работы на шахте №10 «Нововолынская», не выполнено.

Об этом УНИАН сообщил председатель Луганской шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Алексей Швечиков.

«Договоренность, достигнутая на прошлой неделе на совещании в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, о погашении долга в сумме 4,5 млн грн на сегодня не выполнена. Но это задолженность перед трестом за выполненные работы на других объектах – шахте «Горская», предприятиях ГП «Луганскуголь», «Львовугля», шахте №9 «Нововолынская». А решения о погашении задолженности перед трестом за выполненные работы на шахте №10 «Нововолынская» до сих пор вообще нет», - сказал А.Швечиков.

Он также напомнил, что сумма долга за работы на шахте №10 «Нововолынская» составляет около 21 млн грн, из которых свыше 10 млн грн – невыплаченная трудящимся треста заработная плата.

По его словам, около 700 бывших и нынешних работников треста «Луганскшахтопроходка» более года не могут получить от 15 тыс. до свыше 20 тыс. грн честного и заслуженного заработка. Причем многие люди уже уволились, так и не дождавшись справедливости.

«Основное требование трудящихся треста не выполнено, поэтому проведение 72-дневной забастовки остается в силе, как и намеченные массовые акции протеста. Первая из них состоится уже 27 апреля у здания Луганской облгосадминистрации, еще два мирных митинга пройдут в центре Луганска 15 мая и 14 июня», - подчеркнул профсоюзный лидер.