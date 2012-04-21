Тимошенко советует Кличко баллотироваться в мэры Киева

Экс-премьер-министр, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко советует лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко баллотироваться в мэры Киева, уверяя, что оппозиция его поддержит.

Об этом Ю.Тимошенко сообщила в эксклюзивном интервью ZN.UA.

«Батьківщина» поддержит Виталия на должность Киевского городского головы. Убеждена, что и вся объединенная оппозиция его тоже поддержит. Думаю, он выиграет эти выборы», - сказала Ю.Тимошенко.

«Не хотелось бы, чтобы Виталий отказался от участия в выборах мэра Киева, потому что в этом случае выборов как таковых не будет: Партия регионов просто назначит на должность мэра «легионера» Попова», - заявила экс-премьер.

По ее словам, за два или три месяца подготовить нового кандидата для Киева - это утопия. «До уровня поддержки Кличко такой кандидат не вырастет, что бы мы ни делали», - сказала Ю.Тимошенко.

«Я хочу посоветовать Виталию идти смело на выборы мэра и побеждать. Если киевляне изберут его мэром, то это только поможет ему в политическом будущем», - подчеркнула Ю.Тимошенко.