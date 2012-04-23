С 1 мая 13,3 млн пенсионерам будут повышены пенсии в среднем на 100 грн.

Как отмечается в сообщении департамента информации и массовой коммуникации Секретариата Кабинета министров, соответствующее постановление “О повышении уровня социальной защиты населения” правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Постановление принято во исполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.

В то же время людям, не имеющим трудового стажа, пенсии повышаться не будут. Данные категории получают “социальную пенсию”, повышение которой осуществляется в соответствии с повышением размера минимальной пенсии.

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