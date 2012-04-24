ВР в пятницу заслушает информацию Тигипко о реализации социнициатив Президента

Верховная Рада Украины в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушает информацию министра социальной политики Сергея Тигипко о ходе реализации социальных инициатив Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим предложением о заслушивании этого вопроса во вторник во время пленарного заседания выступил председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

«Поскольку здесь идут дискуссии по поводу социальной политики, то можно заслушать министра социальной политики и труда о том, как происходит процесс реализации социальных инициатив, что для этого делается и что для этого нужно сделать, в том числе со стороны Верховной Рады Украины», - сказал председатель ВР.

Поскольку возражений не было, то В.Литвин заметил, что это решение принимается автоматически без соответствующего голосования.

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