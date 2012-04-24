Пенсии военных-ликвидаторов будут повышены на 35%

Профсоюзы и Кабинет министров Украины достигли договоренности о повышении пенсий для военнослужащих-«афганцев». Об этом сообщил заместитель председателя Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НФПУ.

Согласно постановлению КМУ «О повышении уровня социальной защиты населения», с 31 июля 2012 всем категориям военнослужащих и силовиков, которые принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, пенсия будет повышена на 11%, а с 1 первого января следующего года пенсию обещано повысить на 35%.

«Мы добились повышения пенсии для 600 тысяч 200 человек», - сказал Г.Кабанченко. И добавил, что «такого успеха можно было достичь лишь благодаря согласованным и решительным действиям НФПУ вместе с независимым профсоюзом воинов Украины, общественными организациями военнослужащих и СБУ».

Как сообщается, существенно будет повышена пенсия за выслугу лет и по инвалидности. И, что важно, почти 100 тысяч человек будут получать повышенную пенсию в связи с утратой кормильца.

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