Тигипко: инвалиды-чернобыльцы в Украине сравнительно хорошо социально обеспечены

Вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко считает, что категория инвалидов-чернобыльцев в Украине по социальной линии обеспечена сравнительно хорошо.

Как передает корреспондент УНИАН, С.Тигипко отметил, что в Украине порядка 2 млн людей имеют различные социальные статусы, связанные с последствиями Чернобыльской катастрофы, и им предоставляется более 100 видов социальной поддержки.

«Безусловно, что основная забота государства - об инвалидах Чернобыля. И я хочу сказать, что нам удалось существенно повысить выплаты инвалидам-ликвидаторам. То, что у нас произошло, мне кажется, это заслуживает большого уважения. Мне кажется, что сейчас, если мы сравним со средними по стране пенсиями, то чернобыльцы сейчас достаточно неплохо обеспечены», - сказал С.Тигипко.

Он сообщил, что на 1 апреля І группа инвалидов-ликвидаторов получает в среднем 5,474 тыс. грн пенсии, ІІ – 4,778 тыс. грн, ІІІ – 2,972 тыс. грн.

Также С.Тигипко отметил, что в текущем году на лечебные программы для чернобыльцев в бюджете будет выделено 50 млн грн. По его словам, в текущем году планируется удовлетворить все потребности инвалидов-чернобыльцев в протезировании, 150 млн будет выделено на обеспечение инвалидов-ликвидаторов, помощь общественным организациям. Для предоставления медицинских услуг инвалидам-чернобыльцам будет выделено 3 млн грн, на оздоровительные программы 370 млн. При этом С.Тигипко подчеркнул, что вместе с этим есть ряд нерешенных проблем инвалидов-чернобыльцев, которые связаны с конкретными случаями, касающимися отдельных инвалидов. Для решения этих проблем, сообщил С.Тигипко, будет создана специальная комиссия для их решения. «Скорее всего, это будет комиссия, которая будет рассматривать индивидуально каждый случай», - сказал С.Тигипко.

Первый вице-премьер также считает, что пенсии инвалидам-ликвидаторам и ветеранам войны в будущем необходимо повышать параллельно. «Если мы будем поднимать, то я уверен, что мы должны поднимать сразу и для участников войны, и для инвалидов-ликвидаторов», - сказал С.Тигипко и добавил, что у правительства есть план поддержки инвалидов-ликвидаторов до 2015 года и он будет максимально выполняться.