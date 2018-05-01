Чернобыльские территории «очистят» от социальных гарантий

Чем больше лет проходит со времени аварии на Чернобыльской АЭС, тем настойчивее в общество продуцируется мысль, что все страшное позади. А раз так, то и «грязные» территории пора перевести в разряд «чистых». И хотя полураспад стронция и цезия, запорошивших Украину и не только ее в 1986 году, еще не наступил, все вокруг нас говорит о том, что безрадиоактивная жизнь налаживается. К примеру, Киев. Его улицы давно забыли обязательную мойку поливальными машинами утром и вечером (и не только в центре столицы, как это делается сейчас с эстетической целью), мусор и листья жгут прямо во дворах, а не вывозят и «погребают» в специально отведенных местах. Дети часами играют в песочницах, школьникам задают на дом оформление гербариев, на рынке стало редкостью услышать «откуда продукты», да и вообще слово «фонит» себя изжило… Но если власть активно возьмется за реформу «чернобыльской» сферы, то все, что хотя бы визуально немного улеглось, сразу же ответит взрывом. Ведь «чистка» загрязненных территорий коснется миллионов проживающих на них украинцев, которым и так досталось сполна. Социальные гарантии в их отношении, которые давно не под силу нищей казне, рискуют сократить объем. Видимо, именно в целях экономии вопрос реабилитации «загрязненных» территорий сейчас и активизируется правительством. Бесспорно, чернобыльские дотации требуют переучета, но к этой проблеме нужно отнестись с особой ответственностью.

Стронций-90 - период полураспада 29 лет, цезий-137 - 30 лет, америций-241 - 432 года, плутоний-239 - 24110 лет. Прочие радиоактивные элементы (в том числе изотопы йод-131, кобальт-60, цезий-134) к настоящему времени из-за относительно коротких периодов полураспада уже практически полностью распались и не повышают радиоактивное загрязнение местности.

Премьер-министр Николай Азаров считает, что «есть все основания, наконец, восстановить, вдохнуть жизнь в эти опустевшие, безжизненные территории, города, населенные пункты. А это все - рабочие места и дополнительный доход нашему бюджету, нашей стране». По его словам, в Киевской области, за пределами территории, непосредственно примыкающей к разрушенной Чернобыльской АЭС, не осталось практически населенных пунктов, где существует повышенный уровень радиации, из 2,5 тысяч таких населенных пунктов остался только 31. В этой связи правительство готовит новую программу преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Как отметил премьер, финансирование чернобыльских программ этого года увеличено на 2,2 миллиарда гривен. «Эффект от этого чем дальше, тем будет более ощутимый», - пообещал Николай Янович.

Не учитывая «чернобыльцев» - переселенцев и ликвидаторов, которых насчитывается более 2 миллионов, эффекта ожидают 200 тыс. кв. км территории Украины и более 5 млн га сельхозугодий. В Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций тоже настроены на использование этих гектаров и километров в хозяйственных целях. Причем по словам главы ведомства Виктора Балоги, учитывая улучшившуюся радиологическую обстановку на указанных землях, возможно понижение статуса уровня загрязненности ряда территорий.

И законодательная база под такие инициативы подгоняется. В марте текущего года Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект (“О внесении изменений в Закон Украины “О правовом режиме территории, претерпевшей радиоактивное загрязнение вследствие Чернобыльской катастрофы” (об условиях ведения хозяйства на радиоактивно загрязненных территориях) (№8433).

Международные эксперты тоже согласны с необходимость «чистки» загрязненных территорий. По их мнению, основной проблемой является не радиационное загрязнение, а отсутствие возможностей для социально-экономического развития населения.

Так, представитель Программы развития ООН по проекту Международная научно-информационная сеть по вопросам Чернобыля (ICRIN)» Антониус Брук отмечал, что одной и главных своих задач ООН видит распространение среди населения пострадавших территорий научно-обоснованной информации о реальном уровне радиационного загрязнения в местах их проживания. «На основе этой информации люди смогут вести более продуктивную социальную и хозяйственную деятельность, что позволит им в итоге возвратиться к нормальной жизни. ООН поддерживает правительства пострадавших от Чернобыльской катастрофы стран и стремится к 2016 году преодолеть застой в развитии загрязненных территорий, жителям которых необходимо вернуть веру в собственные силы», - считает он.

Действительно, оживить чернобыльские зоны давно пора. И власть об этом не первый год говорит, но, видимо, пустой бюджет не дает решить вопрос. К примеру, в декабре 2010 года Национальная комиссия радиационной защиты Украины при Верховной Раде заявляла о намерении провести исследование радиационного загрязнения территорий, имеющих статус зон, с целью их сокращения. Тогда председатель НКРЗУ, народный депутат Владимир Скубенко заявил, что «пока речь не идет о выведении населенных пунктов из зон радиационного загрязнения. Мы говорим только о том, что по ряду населенных пунктов уже были проведены исследования, которые показали, что степень загрязнения в них не соответствует тому уровню, по которому они были занесены в 4-ю зону загрязнения». По его словам, речь не идет об уменьшении каких-то выплат или льгот, которые получают сегодня люди, проживающие в этих зонах. «Да, есть 1-я зона загрязнения, которая подлежала обязательному отселению, но даже там сегодня строятся новые объекты по переработке ядерных отходов. 25 лет мы работали над ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, но сегодня пришло время что-то строить, строить в 4-й зоне, наименее загрязненной после аварии, пришло время оздоравливать территории. Государство должно стимулировать развитие зон социальными и промышленными проектами. Для того чтобы эта зона постепенно, как шагреневая кожа, сжималась и там начинала возрождаться жизнь», - сказал он.

Но результаты исследований до сих пор не обнародованы. Или вопрос продолжает изучаться, или выводы ученых не для «посторонних» глаз. Похоже, дежавю: когда в 1986 году по Крещатику в 30-градусную жару шли первомайские колонны демонстрантов, не зная о случившемся, коммунистическая элита вывозила своих детей подальше от очага радиации. Тогда тоже информация была не для всех.

Говорилось об «очищении» и в 2008 году. В то время министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра тоже заявлял, что значительное количество населенных пунктов, которые находятся в чернобыльской зоне радиоактивного загрязнения, стали менее опасными для жизни. «В 2007 году в этих областях Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществило дозиметрическую паспортизацию 2163 населенных пунктов, 332 из которых уже сегодня можно выводить из категории радиоактивно загрязненных, а 431 - переводить в более низкую категорию», - сказал министр.

Но дальше говорильни дело не пошло. Тема очень рисковая, как и в принципе отношения власти и электората…

Согласно Закону «О правовом режиме территорий, которые подверглись радиационному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы», принятому в 1991 году, в Украине зоны радиоактивного загрязнения разделены на четыре типа. 1-я - зона отчуждения, из которой проведена эвакуация населения в 1986 году; 2-я зона безусловного (обязательного) отселения - территория, которая испытала интенсивное загрязнение долгоживущими радионуклидами. 3-я зона - зона гарантированного добровольного отселения, территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, где расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека может превысить 0,1 бэр за год сверх дозы, которую он получал в доаварийный период. 4-я зона усиленного радиоэкологического контроля - территория с плотностью загрязнения почвы сверх доаварийного уровня изотопами цезия, стронция или плутония, при условии, что расчетная эффективная эквивалентная доза облучения человека превышает 0,05 бэр за год сверх дозы, которую он получал в доаварийный период.

«Реабилитировать» (основная цель сократить расхода бюджета) собираются в первую очередь 4 зону. Пережившие чернобыльскую катастрофу хорошо помнят дискуссии вокруг отнесения Киева к этой территории. До сих пор не понятно, как все населенные пункты вокруг столицы находятся в 4-щй зоне, а сам Киев нет. Видимо, в те времена даже нефтегазовому СССР было не по карману радиактивная столица со всеми вытекающими последствиями. А теперь с нашими экономическими возможностями и сама 4 зона стала большой обузой. Вот и решили ее реанимировать для полноценного пользования, но и это требует немалых затрат. Так, в Украине на охрану земель в 2011 году было направлено 45,3 млн. грн. из предусмотренных 338 млн. грн. На сегодня в нашей стране общая площадь земель, нуждающихся в консервации, достигает 1,1 млн. га, из них 644,2 тыс. га - деградированные, 432,1 тыс. га - малопродуктивные и 11,9 тыс. га – техногенно загрязненные земли. Так за чей счет будем чистить загрязненные территории?

И самое главное, четвертая зона является наиболее чувствительной в социальном смысле слова. Не затрагивая очень болезненный вопрос "инвентаризации" ликвидаторов и прочих категорий «чернобыльцев», хотелось бы верить, что обещания власти ничего не урезать будут выполнены, но не получается. Во время безденежья рассчитывать на это не имеет смысла – рычаги для сокращения бюджетных расходов задействованы, «экономия» имеет особое значения для сегодняшней правящей команды с учетом социальных инициатив Президента. Но что интересно, намерение урезать одним категориям граждан соцгарантии уживается с повышением их другим. Либо электорат поделен на несколько составляющих частей по принципу надежности, либо власть запуталась в своих инициативах.

Нана Черная (УНИАН)