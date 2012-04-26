В Севастополе пересмотрят категории участников ликвидации ядерных аварий.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе е Севастопольской городской государственной администрации по итогам состоявшегося под руководством заместителя председателя СГГА Артура Бабенко заседания комиссии по спорным вопросам установления факта участия граждан в ликвидации ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с использованием ядерного оружия.

По словам начальника управления труда и социальной защиты населения СГГА Ольги Колтуновой, управлением совместно с Пенсионным фондом и КРУ были проведены проверки документов чернобыльцев, которые находятся на учете в Севастополе. Она отметила, что помимо основной пенсии, люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы или других ядерных испытаний, получают дополнительную пенсию за вред, причиненный здоровью. Ее размер в процентном отношении зависит от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Если это 2-а категория – 15%, если 3-я – 10%.

О.Колтунова подчеркнула, если будет принято решение об установлении нового статуса, то все это будет осуществляться с учетом действующей нормативно-правовой базы, 674-го постановления Кабинета министров. «С сегодняшнего числа мы переведем со 2-й на 3-ю категорию тех, кто принимал непосредственное участие в подземных испытаниях ядерного оружия, в том числе в условиях внештатных авиационных ситуаций. Так как основанием к выплате дополнительных пенсий является удостоверение соответствующей категории, ранее выданные документы признают недействительными, и заменят на другие», - отметила начальник управления. Как добавила О.Колтунова, временно эти выплаты, по решению главного управления, до выяснения всех обстоятельств были приостановлены.

При этом она заверила: «Все, что было начислено до апреля, заплатим по старой категории, а со следующего месяца, как предусмотрено законом, продолжим выплаты по другой категории, которая будет установлена решением комиссии».

Также на заседании был поднят вопрос о чернобыльских удостоверениях, выданных на незаконных основаниях. По словам О.Колтуновой, решения о снятии статуса чернобыльцев в данной ситуации будет рассматривать комиссия при Министерстве социальной политики Украины.

А.Бабенко, комментируя сложившуюся ситуацию, отметил: «Не хочется обижать тех людей, которые действительно оказывались в непростых ситуациях, имеющих отношение к ядерным испытаниям, однако есть вопросы, в том числе, касающиеся жителей нашего города, к которым нужно очень серьезно подойти. Мы провели специальную проверку удостоверений, выданных за последний год. Этим занималось управление труда и социальной защиты. С юридической точки зрения все было оформлено правильно. Проблемы возникли с удостоверениями, которые выдавались ранее. Согласно новым инициативам Президента, социальная помощь должна быть направлена адресно, выплачиваться тем, кто действительно нуждается в этом. Сейчас Президент и правительство пытаются урегулировать ситуацию, и наше заседание один из шагов на этом пути».