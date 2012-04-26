Чернобыльцы выдвинули депутатам ультиматум. На выполнение требований отвели сутки

Представители чернобыльских организаций выдвинули народным депутатам ультиматум, который они должны выполнить до 12.00 27 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время митинга чернобыльцев возле Верховной Рады сообщил член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко.

По его словам, ультиматум включает большое количество требований к власти. В частности, привести постановление Кабмина №1210 в соответствие с законом о статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Также в ультиматуме содержится обращение к генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке с требованием отреагировать на неисполнение государством решений судов относительно выплат чернобыльцам пенсий в полном объеме. Как отмечают участники акции, генпрокурор должен отреагировать на тысячи обращений граждан к нему и прокурорам в областях в связи с массовым неисполнением судебных решений.

«Мы требуем отчета генпрокурора, почему он не выполняет требований закона», - подчеркнул П.Прокопенко.

Другим пунктом ультиматума чернобыльцы требуют признать все задолженности государства перед «детьми войны», чернобыльцами и ветеранами войны. «И чтобы этот долг государства можно было получить в наследство. То есть, если человек не доживает, то чтобы наследники могли получить его выплаты», - объяснил П.Прокопенко.

По его словам, если до указанного времени все требования участников акции не будут выполнены, чернобыльцы оставляют право «радикальных, но реальных мер гражданского неповиновения, которые не выходят за рамки закона».

П.Прокопенко также отметил, что депутаты должны выполнить эти требования за сутки.

«Мы задачи в том же Чернобыле, поставленные вечером, через несколько часов уже начинали выполнять и на утро они были готовы», - сказал он.

В данное время митинг чернобыльцев закончился, однако часть из них до сих пор находятся на площади возле здания Верховной Рады. Как отметил П.Прокопенко, чернобыльцы планируют оставаться перед парламентом до окончания срока действия ультиматума.