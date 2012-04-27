В Киеве - массовая акция протеста сторонников оппозиции

Многотысячная колонна сторонников оппозиции, которые проводят сегодня акцию протеста против репрессий в Украине, спустились с улицы Банковой от Администрации Президента на Майдан Незалежости, где проводят митинг.

Сторонники оппозиции прошли по улице Институтской, перекрыв движение транспорта по ней, но по просьбе сотрудников милиции, прибыв на Майдан Незалежости, участники мероприятия освободили проезжую часть.

Митингующие бьют в барабаны и скандируют: «Свободу політв’язням! Юлі волю!».

Напомним, утром сторонники партий "БЮТ-Батькивщина", «Фронт Змін», Народного Руха Украины собрались на Европейской площади и в 10.00 начали шествие, которое должно было завершиться, по словам организаторов акции, на улице Банковой возле Администрации Президента.

Участники колонны в составе около 2 тысяч человек держат в руках партийные флаги, в том числе ВО «Свобода». Во главе колонны идут несколько народных депутатов из фракций "БЮТ-Батькивщина".

Колонна прошла от Европейской площади по улице Грушевского к Администрации Президента. На ул. Банковой, которая перекрыта металлическими турникетами, участники акции оставили символическую «повестку в суд» для Президента Виктора Януковича. Возле металлического турникета на подходе к Администрации Президента произошло небольшое столкновение между народными депутатами и работниками милиции.

Правоохранители пытались не пустить депутатов с плакатом к кованому металлическому ограждению, которое перегораживает вход во двор здания Администрации Президента.

Впрочем, конфликт быстро утих, народные депутаты повесили на металлическом ограждении символическую повестку в суд Президенту Виктору Януковичу.

В частности, на плакате написано: «Народный трибунал Украины. Повестка № 2. Получатель: Янукович В.Ф. Адрес регистрации: Киевская область поселок Старые Петровцы, Межигорье, Хонка». Дальше на этом плакате отмечается, что указанное лицо вызывается в суд в качестве обвиняемого «за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за побои и пытки, истязания Юлии Тимошенко и всего украинского народа; за незаконное лишение свободы Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других граждан; за фальсификацию итогов голосования на выборах Президента Украины; злоупотребление властью, превышение власти; преступления против правосудия, вмешательство в деятельность судебных органов». На плакате также указано дата, время и место проведения суда – 19 мая 12.00, улица Крещатик, 42, палаточный городок.

При этом В.Януковичу авторы повестки предлагают «добровольно подать в отставку и покинуть Украину».