В Киеве 3 рабочих дня на матчи Евро-2012 городские власти планируют объявить выходными

На сегодняшний день рассматривается вопрос о том, чтобы три рабочих дня, в которые в Киеве будут проходить матчи Евро-2012, сделать выходными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного управления транспорта КГГА Иван Шпилевой.

«Мы обратились, наше Национальное агентство обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой, чтобы рассмотрели возможность перенести рабочие дни в дни проведения матчей, чтобы они были в Киеве нерабочими с дальнейшей отработкой в выходные. У нас три дня рабочие, два – выходные…», - сказал М.Шпилевой.

Он отметил, что, «между прочим, Чемпионат Европы по футболу – это и праздник, в том числе, для киевлян. И им удобно будет посмотреть и отдохнуть соответственно в дни матчей». Кроме того, согласно его пояснению, объявление трех дней выходными создаст более удобные условия для тех, кто находится в «транспортном периметре», где будут некоторые ограничения в части проезда, а также обеспечит большую безопасность болельщикам, которые будут передвигаться по улицам города.

Справка УНИАН. В Киеве матчи Евро-2012 состоятся 11, 15, 19 и 23 июня, а также 1 июля (финал).