Россия намерена сотрудничать в сфере миграции со странами СНГ – Медведев

Москва. Россия намерена сотрудничать в сфере миграции со странами СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Дмитрий Медведев сказал на заседании Совета безопасности, посвящённом вопросам миграционной политики.

«Более активным должна стать международная составляющая – сотрудничество в сфере миграции со странами СНГ и другими государствами. Как показывает практика, сообща гораздо легче решать вопросы, которые связаны с противодействием незаконной миграции, оптимизацией механизмов депортации, оптимизацией механизмов реадмиссии и, конечно, унификацией миграционного законодательства», - сказал Д.Медведев.

При этом он подчеркнул, что далеко не все соседи РФ с удовольствием по этой теме сотрудничают. По его словам, власти РФ должны стран-соседей побуждать как морально, так и другими средствами, которые есть у российской стороны.

Д.Медведев подчеркнул, что в мире количество мигрантов год от года увеличивается, а сам процесс миграции становится всё более сложным и более трудноуправляемым.

Он сообщил, что по официальным данным начиная с 2000 года в Россию приехали около 7 млн. человек. Во многом благодаря этому притоку была компенсирована естественная убыль населения, произошла стабилизация рынка труда в некоторых сферах, добавил он.

По его словам, за ближайшее десятилетие за счёт мигрантов может быть минимизирован дефицит рабочей. Вместе с тем, отсутствие эффективной системы контроля за миграционными потоками, а также погоня предпринимателей за дешёвой рабочей силой ведёт к росту количества тех мигрантов, которые трудятся нелегально.

Д.Медведев отметил, что главная цель этой миграционной политики остаётся прежней – это обеспечение потребностей экономики в соответствующей рабочей силе, и прежде всего, за счёт расширения возможностей для переселения в Россию на постоянное жительство российских соотечественников.

При этом российский Президент подчеркнул, что решительной должна быть борьба с незаконной миграцией.

«В нашей стране находится весьма значительное, я бы сказал, просто очень большое количество иностранцев с неопределённым правовым статусом и, конечно, с нарушением правил пребывания. Многие из них, если говорить об иностранцах с неопределенным правовым статусом или с нарушением правил пребывания, практически все не платят налоги. Естественно, в результате этого находятся вне зоны контроля государства, скатываются на самое дно социальной структуры, пополняют ряды криминальных структур», - сказал он.

При этом Д.Медведев признал, что эффект от реализации специальных программ, которые способствуют интеграции иностранцев в российское общество, пока остаётся невысоким.

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