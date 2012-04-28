Личный состав милиции Киева переведен на усиленный вариант несения службы

Личный состав киевской милиции с 27 апреля до особого распоряжения переводится на усиленный вариант несения службы в связи со взрывами в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, распоряжением начальника ГУМВД генерал-лейтенанта милиции Алексея Крикуна, с целью обеспечения безопасности киевлян и гостей столицы руководство столичной милиции обращается к гражданам с просьбой быть пристальными, немедленно сообщать о подозрительных лицах или предметах.