Власти Беларуси не намерены повышать пенсионный возраст - Совмин

Минск . Власти Беларуси не намерены повышать пенсионный возраст.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам заявил вице-премьер-министр Беларуси Анатолий Тозик.

«Вопрос повышения возраста выхода на пенсию - такова позиция главы государства - в практической плоскости не стоит и не обсуждается», - сказал А.Тозик.

Он напомнил, что в Беларуси гражданам предоставлена возможность добровольно отложить выход на пенсию после достижения общеустановленного пенсионного возраста.

«При этом выбор остается за человеком: продолжить работу без получения пенсии, чтобы увеличить размер своей пенсии в будущем, или же не пользоваться данной возможностью», - отметил А.Тозик.

Он подчеркнул, что пенсии в Беларуси выплачиваются своевременно, в полном объеме, регулярно повышаются.

Так, в текущем году предусмотрено четыре перерасчета трудовых пенсий в связи с ростом заработной платы. Повышение размера пенсионных выплат произошло с февраля и мая нынешнего года, ожидается перерасчет с августа и ноября.

Справка УНИАН. С 1 октября 2011 года вступил в силу закон Украины "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы".

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижению 55-летнего возраста.

В России и Беларуси возраст выхода на пенсию на сегодняшний день самый низкий по сравнению с большинством европейских стран: 60 лет - для мужчин и 55 - для женщин.

17 ноября 2011 года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что в РФ в ближайшее время не планируется повышение пенсионного возраста.

Многие европейские страны также повышают пенсионный возраст.