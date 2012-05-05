Тигипко: увеличение пенсий и выплат не приведет к росту цен

Вице-премьер-министр Украины, заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко заверяет, что увеличение пенсий и выплат в рамках новой социальной политики будет осуществлено за счет экономического роста и не приведет к росту цен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.Тигипко, об этом он сказал в интервью «5 каналу».

По словам вице-премьера, Украине сегодня не угрожает экономический кризис, а минимизировать кризисные риски для государства в будущем поможет сильная вертикаль власти.

«Если мы сохраним эту вертикаль власти, то у нас будет много инструментов, чтобы минимизировать ситуацию с каким-либо кризисом. Хотя сейчас у нас никакого кризиса не будет», - подчеркнул С.Тигипко.

Он отметил, что правительству удалось создать хороший запас прочности экономики, и макроэкономической ситуации в стране сегодня ничего не угрожает. «Валютные резервы достаточно большие, цены на основные экспортные товары стабильные», - заявил С.Тигипко.