Украина вошла в девятку стран, в которых занятость населения составляет не менее 95%.

Об этом сказано в опубликованном отчете Международного агентства Gallup об уровне безработицы в 148-ми странах по итогам 2011 года, сообщает портал «Финансы bigmir)net».

В результате исследования были выявлены девять стран, в которых занятость населения составляет не менее 95%. Среди них: Австрия, Беларусь, Китай, Япония, Черногория, Тайвань, Таиланд, Украина, Вьетнам. Как известно, при безработице ниже 5% занятость в стране считается полной.

Ресурс 24/7 Wall St. составил рейтинг этих девяти стран с учетом размера их ВВП, дохода на душу населения и процента работающих полный рабочий день. Как оказалось, всего в нескольких странах из этой девятки действительно здоровая экономическая ситуация. Остальные же либо повышают уровень занятости за счет временных общественных работ, либо же имеют большое число малоприбыльных хозяйств. Таким образом, низкий уровень безработицы не обязательно сопутствует сильной экономике. Так, в Украина не высокий показатель ВВП и незначительные доходы на душу населения, пишет 24/7 Wall St. В 2009 году размер внутреннего валового продукта страны сократился на 14,8% и лишь в последние годы немного вырос.

Агентство CIA сообщает, что в Украине также выявлено большое количество незарегистрированных работников и таких, которые трудятся неполный рабочий день. Тем не менее, если верить исследованию Gallup, более 50% украинцев работают полный день.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине число зарегистрированных безработных в марте 2012 г. снизилось на 2,9%, или на 15,6 тыс. человек, и на 1 апреля составило 531 тыс. С начала года количество безработных выросло на 19,6%, или на 102,2 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 428,8 тыс. безработных).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 апреля 2012 года составил 1,9% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

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