Россия ввела для гастарбайтеров экзамены по русскому языку и истории

Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям к ноябрю ввести для гастарбайтеров (трудящихся-мигрантов временно работающих в России) обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить: ведение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов", - говорится в поручении В.Путина.

Также поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование работы органов государственной власти Российской Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений.

Кроме того, правительство РФ должно до декабря 2012 года подготовить и представить проекты нормативных правовых актов, направленных на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение требований миграционного законодательства России.

В.Путин поручил до 1 июня 2012 г. подготовить предложения об образовании при Президенте Российской Федерации совета по межнациональным отношениям, а также разработать и утвердить Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2011 года Госдума России приняла в первом чтении закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», который регламентирует обязательное знание русского языка для иностранных трудовых мигрантов.

Согласно предлагаемым поправкам в действующий закон, мигранты, приезжающие в Россию на работу в сферах ЖКХ, торговли и бытового обслуживания, должны будут документально подтверждать знание русского языка.

23 ноября 2011 года руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что граждане Украины, приезжающие работать в Россию, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

По данным Федеральной миграционной службы, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн человек, в частности, из Украины от 1 до 3 млн.