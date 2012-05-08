Карточки для компенсаций вкладчикам Сбербанка СССР выпустит консорциум «ЕДАПС»

АО «Ощадбанк» и предприятие «Знак» (участник консорциума «ЕДАПС») заключили контракт на производство банковских карт для выплат компенсаций вкладчикам Сбербанка бывшего СССР, говорится в сообщении «ЕДАПС».

В сообщении отмечается, что постановлением правительства Украины от 23 апреля 2012 г. №346 утвержден механизм компенсации по указанным вкладам, предполагающий, что с 1 июня АО «Ощадбанк» будет перечислять деньги на текущие счета вкладчиков (внесенных в «Реестр вкладчиков сбережений граждан»). Воспользоваться компенсационными деньгами граждане Украины смогут с помощью специального платежного средства «Национальная карта». Порядок эмиссии и использование «Национальной карты» определяется нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Выдача «Национальной карты» осуществляется бесплатно.

«Компания «Знак» приступила к производству платежных карт для «Ощадбанка», и в самые сжатые сроки гарантированно обеспечит платежными инструментами для реализации социальных программ Президента и правительства Украины» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову обеспечить возвращение средств вкладчикам Сбербанка СССР в ближайшие годы.

Согласно постановлению Кабмина от 23 апреля, граждане Украины с 1 июня смогут получать компенсацию в размере 1 тыс. грн по вкладам Сберегательного банка СССР, сделанным до 2 января 1992 года наличными в учреждения Сбербанка СССР, которые действовали на территории Украины.

На выплату компенсаций предусмотрено около 6 млрд грн.

Справка УНИАН. Предприятие «Знак» – один из крупнейших производителей платежных карт и пластиковых бланков документов в мире. Предприятие изготавливает платежные карты для украинских и зарубежных банков. «Знак» производит карты с чипом для Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП) НБУ.

Консорциум «ЕДАПС» – крупный представитель сферы разработки и внедрения ID-документов и IT-систем.

«ЕДАПС» обеспечивает обслуживание и сервисы для клиентов на базе собственных продуктов и решений, реализуя уникальные государственные и коммерческие проекты.

Консорциум предлагает правительственным и государственным органам решения по идентификации документов, системы для персонализации идентификационных документов методом лазерного гравирования, производство высокозащищенных биометрических паспортов, ID-карт, создание электронного правительства и интегрированных систем регистрации населения.

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