НКЦБФР изменила требования к активам негосударственных пенсионных фондов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила изменения в положение о требованиях к лицам, осуществляющим профессиональную деятельность по управлению активами институциональных инвесторов, относительно состава и структуры активов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которыми они управляют, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Прежде всего, документ устанавливает требования и ограничения к инвестиционной деятельности лиц, осуществляющих управление активами институциональных инвесторов, относительно состава и структуры активов НПФ, которыми они управляют, а также ответственность за нарушение требований к составу и структуре активов пенсионных фондов.

Как сообщили в НКЦБФР, значительные изменения претерпели требования к диверсификации активов НПФ в начале их деятельности и формирования активов. Установлены отдельные требования к структуре активов НПФ до достижения им объема активов в размере 500 тысяч гривен по курсу НБУ, но на срок не более восемнадцати месяцев с даты регистрации НПФ как финансового учреждения.

Как отметили в комиссии, данные изменения разработаны в связи со вступлением в силу Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», согласно которому были внесены определенные изменения в Закон Украины «О негосударственном пенсионном обеспечении» относительно требований к составу и структуре пенсионных активов.

На данный момент это решение передано на регистрацию в Министерство юстиции Украины.