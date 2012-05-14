Госслужба занятости в январе-апреле трудоустроила 251,9 тыс. безработных

Государственная служба занятости в январе-апреле 2012 года трудоустроила 251,9 тыс. безработных, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом говорится в сообщении службы.

В основном, безработные трудоустроены в таких отраслях, как торговля, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство.

Благодаря предоставлению дотаций работодателям в январе-апреле работу получили 11,2 тыс. безработных.

Путем выплаты одноразовой помощи по безработице для организации предпринимательской деятельности трудоустроено 4 тыс. человек.

Профессиональное обучение в течение отчетного периода прошли 102,2 тыс. безработных. К оплаченным общественным работам были привлечены 137,9 тыс. человек, которые занимались благоустройством населенных пунктов, уходом за людьми преклонного возраста, ликвидацией последствий паводков и т.д.

В базе данных службы занятости на 1 мая 2012 года числилось 79,4 тыс. вакансий.

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