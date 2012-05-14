Ко Дню Киева социально незащищенные киевляне получат от 100 до 500 грн

По случаю празднования Дня столицы и Дня Киева отдельные категории малообеспеченных жителей столицы получат единовременную адресную социальную материальную помощь в размере от 100 до 500 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя КГГА Александра Попова.

Согласно документу, материальную помощь в размере 500 грн получат семьи погибших в Афганистане. По 300 грн выплатят: получателям пенсионной выплаты в связи с потерей кормильца; на детей-сирот, у которых умерли оба родителя; на детей, над которыми установлена опека или опекунство; малообеспеченным и многодетным семьям, а также семьям военнослужащих, погибшим или умершим в мирное время на военной службе.

По 200 грн помощи выплатят: инвалидам с детства и детям с инвалидностью; получателям социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и временной помощи на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; малообеспеченным лицам, проживающим вместе с инвалидом 1-й, 2-й группы в результате психического расстройства, которое нуждается в постоянном уходе, а также инвалидам 1-й группы, размер пенсионных выплат которых не превышает 1200 грн.

Материальную помощь в размере 100 грн получат: инвалиды 2-й группы и неработающие инвалиды 3-й группы. Соцвыплаты также получат неработающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 1200 грн, а также работающие пенсионеры, размер пенсионных выплат которых не превышает 900 грн; получатели государственной помощи на детей - одинокие матери и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста с учетом доходов, компенсации за предоставление социальных услуг, компенсации по уходу за инвалидом 1-й группы или престарелым, достигшим 80-летнего возраста, а также получатели государственной помощи при усыновлении ребенка.

В соответствии с распоряжением, выплаты единовременной адресной социальной материальной помощи будут проводить в случае согласия пенсионеров и получателей помощи через их текущие счета в банках и отделениях почтовой связи.

Кроме того, адресная социальная материальная помощь, которая не была своевременно выплачена по причинам, не зависящим от получателя, в случае его смерти, будет выплачиваться членам семьи умершего в соответствующем порядке.