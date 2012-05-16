В Украине на 10 рабочих мест - 64 безработных

В Украине число зарегистрированных безработных в апреле 2012 г. снизилось на 8,5%, или на 45 тыс. человек, и на 1 мая составило 486 тыс. С начала года количество безработных выросло на 0,2%, или на 3,2 тыс. человек (на 1 января 2012 года - 482,8 тыс. безработных), сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 мая 2012 года составил 1,7% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2012 года - 1,8%).

Количество безработных, которые на 1 мая т.г. получали пособие по безработице, составило 352,1 тыс. человек, что на 10,6%, или на 41,7 тыс. человек, меньше по сравнению с данными на 1 апреля.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 мая 2012 г. составила 946 грн., что на 43 грн. меньше, чем на 1 апреля.

Кроме того, по данным Госстата, в апреле т.г. на 10 рабочих мест претендовало 64 безработных. Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 мая 2012 года составляла 79,3 тыс. человек.

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