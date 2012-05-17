Парламент на следующей пленарной неделе рассмотрит проект Трудового кодекса

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе может рассмотреть проект Трудового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

«Что касается Трудового кодекса, то он стоит в повестке дня на следующую неделю», - сказал А.Ефремов.

В то же время лидер фракции заметил, что его возмущает распространение представителями оппозиции неправдивой информации о содержании документу. Для примера А.Ефремов привел тот факт, что оппозиционеры заявляют о введении Трудовым кодексом 48-часовой рабочей недели.

«Это неправда, это не отвечает действительности», - сказал он.

При этом А.Ефремов сообщил, что депутаты будут проводить консультации относительно рассмотрения Трудового кодекса, чтобы не делать это под такой волной негатива.

«Мы не ставим целью непременно принять Трудовой кодекс, но мы понимаем, что сейчас складывается наилучшая ситуация для его принятия», - сказал он.

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