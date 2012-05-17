Ответственность за несвоевременное оформление документов в сфере труда усилили
15:01, 17 мая 2012Соцполитика
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Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях» (№9616).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрена административная ответственность за несвоевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, несвоевременное оформление документов о стаже, заработной плате, необходимых для назначения всех видов пенсий, или предоставление таких документов, которые содержат неполные или недостоверные данные.
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