Ответственность за несвоевременное оформление документов в сфере труда усилили

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях» (№9616).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрена административная ответственность за несвоевременное проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, несвоевременное оформление документов о стаже, заработной плате, необходимых для назначения всех видов пенсий, или предоставление таких документов, которые содержат неполные или недостоверные данные.