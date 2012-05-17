ВР внесла изменения в закон о регистрации места проживания физлиц в Украине

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регистрации места проживания и места пребывания физических лиц в Украине» (№ 9289).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 250 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины „О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”. Ими предусмотрено, что гражданин Украины, а также иностранец или лицо без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине, обязаны на протяжении десяти дней по прибытию к новому месту проживания зарегистрировать место проживания. Место проживания новорожденного ребенка должно быть зарегистрировано его родителями или другими законными представителями на протяжении месяца со дня государственной регистрации рождения. Регистрация места проживания лица осуществляется в день подачи лицом документов. Регистрация места проживания по заявлению лица может быть осуществлена с одновременным снятием с регистрации предыдущего места проживания.

Для регистрации лицо, достигшее 14-летнего возраста, или его законный представитель подает: письменное заявление; документ, в который вносятся сведения о месте проживания. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста, подается свидетельство о рождении или свидетельство о принадлежности к гражданству Украины; квитанцию об уплате государственной пошлины или документ об освобождении от его уплаты; талон снятия с регистрации (в случае изменения места проживания в пределах Украины). Талон снятия с регистрации не подается в случае оформления регистрации места проживания с одновременным снятием с регистрации предыдущего места проживания; документы, подтверждающие право на проживание в жилье, пребывание или взятие на учет в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты, прохождение службы в воинской части, адрес которых указывается во время регистрации; военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, которые подлежат взятию на военный учет или находятся на военном учете). Запрещается требовать для регистрации места проживания представления лицом других документов. Заявление лица о регистрации места проживания является единственным основанием для регистрации места проживания лица.

Учет граждан Украины, проживающих за пределами Украины, ведется заграничными дипломатическими учреждениями Украины в установленном Министерством иностранных дел Украины порядке.

В случае изменения адреса проживания в пределах административно-территориальной единицы лицо или его законный представитель должны в письменном виде известить об этом орган регистрации на протяжении десяти дней.

Также в законе определено, что снятие с регистрации места проживания лица, достигшего 14-летнего возраста, осуществляется на основании:

заявления лица или его законного представителя;

судебного решения, которое вступило в законную силу, о лишении права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, о выселении, о признании лица без вести отсутствующим или объявление его умершим;

свидетельства о смерти;

паспорта или паспортного документа, который поступил из органа государственной регистрации актов гражданского состояния, или документа о смерти, выданного компетентным органом иностранного государства, легализованного в установленном порядке;

других документов, которые свидетельствуют о прекращении:

оснований для пребывания на территории Украины иностранцев и лиц без гражданства;

оснований для проживания или пребывания лица в специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной защиты;

оснований на право пользования жилым помещением.

Снятие с регистрации осуществляется в день обращения лица. По заявлению лица снятие с регистрации может быть осуществлено одновременно с регистрацией нового места проживания.

Снятие с регистрации места проживания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, в отношении которых установлена опека или опекунство, осуществляется по согласованию с органами опеки и попечительства.

Регистрация места пребывания осуществляется по заявлению лица или его законного представителя, которое подается на протяжении семи дней по прибытии к месту пребывания.

Обязаны зарегистрировать место пребывания лица, которые находятся более одного месяца за пределами административно-территориальной единицы, в которой зарегистрировано их место проживания, и имеют невыполненные имущественные обязательства, наложенные в административном порядке или по судебному решению, либо призываются на срочную военную службу и не имеют отсрочки, либо принимают участие в судебном процессе.

Регистрация и продолжение регистрации временного пребывания иностранцев, лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”;

Регистрация места проживания и места пребывания лиц осуществляется органом регистрации.

Центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере регистрации физических лиц, утверждает в соответствии с законом порядок регистрации места проживания и места пребывания лиц в Украине, порядок ведения регистрационного учета места проживания и места пребывания лиц в Украине, образцы документов, необходимых для регистрации и снятия с регистрации места проживания и места пребывания.

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