Тигипко видит резервы для реализации соцполитики в детенизации зарплат

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко видит резервы для реализации социальной политики в детенизации зарплат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пленарном заседании Верховной Рады.

«Я считаю, что такие резервы могут быть значительными, и мы уже в 2013 году сможем сделать следующий шаг. То, что предусматривает стратегия правительства, любые дополнительные поступления в бюджет, мы должны сразу направлять на увеличение пенсий, те выплаты, которые поддерживают самое бедное население», - отметил он.

С.Тигипко заявил, что, по оценкам экспертов, в настоящее время в тени находятся от 30% до 40% заработных плат.

Кроме того, отвечая на вопросы народных депутатов, касающиеся увеличения пенсионных выплат, С.Тигипко, в основном озвучивал соответствующие документы правительства, принятые согласно социальным инициативам Президента и широко освещавшиеся в прессе.

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