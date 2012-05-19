Пенсионный фонд ищет банки для выплаты пенсий

Пенсионный фонд Украины объявил о проведении конкурса по отбору банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи при согласии получателей.

Об этом сообщается в объявлении Фонда в газете “Урядовый курьер” (№ 88 от 19 мая 2012 г.).

Согласно сообщению, конкурсная документация принимается до 15 июня с.г. Конкурс состоится в 11.00 19 июня в помещении Главного управления ПФУ.

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