Пенсионный фонд ищет банки для выплаты пенсий
15:01, 19 мая 2012Соцполитика
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Пенсионный фонд Украины объявил о проведении конкурса по отбору банков, через которые осуществляется выплата пенсий и денежной помощи при согласии получателей.
Об этом сообщается в объявлении Фонда в газете “Урядовый курьер” (№ 88 от 19 мая 2012 г.).
Согласно сообщению, конкурсная документация принимается до 15 июня с.г. Конкурс состоится в 11.00 19 июня в помещении Главного управления ПФУ.
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