В Киеве проходит акция против нового Трудового кодекса

Несколько десятков человек собрались на Майдане Незалежности в Киеве для участия в акции против принятия Верховной Радой нового Трудового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, против принятия кодекса выступают несколько общественных организаций и профсоюзных объединений.

Участники акции, которые собрались под флагами нескольких профсоюзов, намерены пройти от Майдана Незалежности к зданию Верховной Рады. Они держат в руках плакаты с лозунгами: «Новий Трудовий кодекс перетворить на рабів», «Проект рабського Трудового кодексу - на смітник!», «Людині праці - гідну зарплату!» и другие.

Как отметил народный депутат, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, проект Трудового кодекса ограничивает права людей наемного труда. По его словам, в частности документ содержит нормы, которые фактически увеличивают продолжительность рабочего дня и рабочей недели, предоставляют право работодателю установить видеонаблюдение за работником на рабочем месте, суживают права профсоюзов относительно защиты работников.

«Перед нами стоит сверхважная задача - не допустить принятия Верховной Радой нового Трудового кодекса, который фактически узаконит рабство. Сторонники нового Трудового кодекса утверждают, что мы живем по устаревшему трудовому законодательству, ведь Кодекс законов о труде принят еще в 1971 году. Но в действительности в него вносились многие изменения, и он адаптирован к нынешним рыночным условиям. Хочу подчеркнуть, что во времена кризиса нельзя менять трудовое законодательство, потому что это только ухудшит ситуацию, - подчеркнул М.Волынец.

В акции принимают участие представители Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Федерации профессиональных союзов работников малого и среднего бизнеса, объединение «Борьба» и другие. Среди участников акции как молодежь, так и люди среднего возраста. В настоящее время они отправились с Майдана Незалежности по улице Институтской к зданию парламента, где планируют продолжить свою акцию.

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