Черкасский «Азот» подарил областной детской больнице оборудование

Почетный президент ПАТ «Азот» (г. Черкассы) и председатель Наблюдательного совета Всеукраинского благотворительного фонда «Детский мир» Валентина Жуковская вручили главврачу Черкасской областной детской больницы сертификат на приобретение медицинского оборудования для больницы на сумму 7 млн. 899 тыс. 464 грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, за эти средства будет приобретено оборудование для Центра реабилитации детей с органическим поражением нервной системы, который входит в состав больницы. Уже до июня часть оборудования будет предоставлена. Вторая часть поступит согласно графику.

По словам главного врача Черкасской областной детской больницы Сергея Маркового, больница специализируется на реабилитации детей с неврологической патологией. Началось сотрудничество с киевским Центром реабилитации детей. А поскольку черкасский центр входит в состав областной детской больницы, то здесь смогут оказывать помощь детям практически с двух-трех недель жизни.

По словам главного детского невролога Министерства здравоохранения Владимира Мартынюка, в Украине из 160 тысяч детей-инвалидов у 100 тысяч инвалидность связана с патологией нервной системы. Это наиболее тяжелая патология: детский церебральный паралич, умственная отсталость, разные прогрессирующие заболевания нервной системы. Эти заболевания вылечить невозможно. Но задание государства относительно этих семей – обеспечить возможность социальной адаптации.

В.Мартынюк рассказал, что один из переданных больнице аппаратов – уникальный. Его нет больше нигде в Украине. Аппарат помогает поставить на ноги и детей, и взрослых, у которых по той или иной причине нарушен акт хождения и стояния. Этот комплекс для локомоторной терапии имеет колоссальные возможности, поэтому сюда будут направлять из всех регионов специалистов для обучения работе с аппаратом.

По словам главного врача Черкасской областной детской больницы, в настоящее время в области с церебральным параличом насчитывается до 560 детей. В целом же нуждаются в помощи около полутора тысячи детей, ведь есть и другие заболевания.