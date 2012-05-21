Введение II уровня пенсионного обеспечения могут отложить

Председатель правления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Борис Зайчук не исключает, что если до конца года не будет наблюдаться значительный экономический рост, введение II уровня пенсионного обеспечения будет отложено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции.

«Что касается сроков, то да, мы говорили о 2013 годе. Но у нас растут расходы, а в законе прописано введение второго уровня при условии, что Пенсионный фонд будет бесдотационным...» - отметил Б.Зайчук.

По его словам, на сегодня в бюджете ПФУ собственные доходы составляют 70%, почти 30% - средства из госбюджета. «Это касается финансирования выплат по разным пенсионным программам...» - сказал председатель Пенсионного фонда.

Кроме того, отметил Б.Зайчук, на сегодня не определены компенсаторы для бюджета ПФУ от потери доли взносов, которые будут направляться в накопительные фонды.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко заявлял, что II уровень пенсионной системы будет введен с 1 января 2013 года.

Справка УНИАН. 8 июля 2011 г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Законом, в частности, определяются параметры функционирования II уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается внедрить начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда. Предполагается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса составит 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФУ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.

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