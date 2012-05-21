Депутаты предлагают снизить размер ставок единого соцвзноса на 50%

Народные депутаты Наталия Королевская, Алексей Логвиненко и Евгений Суслов (БЮТ) предлагают снизить размер ставок единого социального взноса (ЕСВ) в два раза. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Закон «О занятости населения» (№10497 от 21 мая 2012 года).

Кроме того, документом предлагается установить, что в сметах государственных целевых программ и инфраструктурных проектов на создание новых рабочих мест резервируется не менее 3% совокупных расходов.

Для работодателей законопроектом устанавливаются следующие льготы: работодатель, который в течение года обеспечивал создание новых рабочих мест и трудоустраивал на них работников с заработной платой не менее 3 минимальных зарплат, имеет право на уменьшение размера ЕСВ в следующем году на 50% за каждого трудоустроенного на новое рабочее место в предыдущем году; работодатель, заключающий трудовой договор с лицом, которое не может на равных конкурировать на рынке труда, по направлению Госслужбы занятости, сроком не менее чем на два года, платит ЕСВ за каждый месяц в размере 50%; малые предприниматели, трудоустраивающие сроком не менее чем на два года безработных на новые рабочие места, освобождаются от уплаты ЕСВ за таких лиц в течение первого года со дня их трудоустройства.

Для молодежи устанавливается следующая льгота: студенты выпускных курсов высших учебных заведений имеют право переходить на обучение по индивидуальным планам в случае заключения договоров о трудоустройстве с работодателями.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что инвалид, самостоятельно обеспечивающий свою занятость и не являющийся физлицом-предпринимателем, освобождается от уплаты ЕСВ (но имеет право уплачивать его добровольно).

Украинцы, которым до пенсионного возраста осталось 15 и менее лет и страховой стаж которых составляет не менее 20 лет, имеют право на одноразовое получение направления на переподготовку, повышение квалификации, стажировку. Выбор профессии из утвержденного перечня, формы и места обучения осуществляется на добровольном основании.

Также предлагается установить норму, согласно которой работникам, трудовой договор с которыми был разорван по инициативе работодателя, а также военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с сокращением численности или штата без права на пенсию, при условии их регистрации в службе занятости, гарантируется право на досрочный выход на пенсию в случае, если они имеют страховой стаж: для мужчин - 30 лет, для женщин - 20 лет, а для лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, - стаж работы, дающий право на этот вид пенсии.

Проектом закона также устанавливается порядок организации и проведения общественных и временных работ, к которым привлекаются самозанятые жители сел и безработные.

Кроме того, предлагается лишить Госслужбу занятости права осуществлять управление Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и осуществлять ее финансирование исключительно за счет средств, предусмотренных в госбюджете.

Напомним, в апреле вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко представил законопроект о внесении изменений в закон о занятости населения. На сегодня документ проходит общественное обсуждение. Законопроект пока не внесен на рассмотрение Верховной Рады, С.Тигипко надеется на его принятие в июне 2012 года.