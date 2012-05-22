Эксперт: условия получения льгот работодателем за создание рабочего места усложнились

Глава совета Ассоциации товаропроизводителей при Кабинете министров Валентина Изовит отмечает усложнение условий получения льгот работодателем за создание рабочего места, содержащееся в редакции законопроекта о внесении изменений в закон о занятости населения, представленном Министерством социальной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказала сегодня во время расширенного заседания экономического совета общественных организаций, отраслевых ассоциаций, организаций работодателей и Госслужбы занятости.

«В законопроекте выписано, что новосозданное рабочее место — отдельный юридический субъект хозяйствования... Сегодня важная задача сохранить и стимулировать работодателя на сохранение уже созданных рабочих мест», - отметила она.

Кроме того, говорит В.Изовит, вводится новый механизм стимулирования работодателя, при этом отменяется действующий: «Сегодняшняя существующая дотация работодателя на создание рабочих мест, которая предусматривает первый год действительно стимулирование работодателя в отношении уплаты заработных плат, налогов вообще, в этом проекте закона она убирается. Вместо этого идет только стимулирование 50-процентного единого социального взноса».

Напомним, законопроектом предусматривается для работодателя, создавшего новые рабочие места, и который в течение года выплачивал работникам на таких местах заработную плату в размере не ниже трех минимальных зарплат, снизить сумму единого взноса на следующий год работы на 50% за каждого трудоустроенного работника в прошлом году.

«В данной ситуации, я считаю, работодатель проигрывает, это при том, что существующую дотацию работодателям мы критиковали... Но при этом очень многие работодатели действительно пользуются этой дотацией...», - отметила В.Изовит.