ВР приняла меры по уменьшению задолженности по уплате страховых взносов в ПФ

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в раздел VIII “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” относительно стимулирования уплаты текущих платежей по единому взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за этот закон, внесенный Кабинетом министров, проголосовали 258 из 410 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом дополнены Заключительные положения пунктом 71. Ими предусмотрено, что плательщикам, которые в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона “О внесении изменений в раздел VIII “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” относительно стимулирования уплаты текущих платежей по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины” подали заявление в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины‚ предоставляется право на рассрочку сумм задолженности по уплате страховых взносов, которые не погашены на день заключения договора о рассрочке сумм задолженности по уплате страховых взносов, за период до 31 декабря 2010 г., в случае, если на день представления заявления у плательщика нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Суммы задолженности по уплате страховых взносов, не погашенные на день заключения указанного договора, рассрочиваются и подлежат уплате равными частями в течение 24 календарных месяцев, начиная с месяца представления плательщиком заявления в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины.

Заявления, поданные плательщиком, которые поступили позже шестимесячного срока со дня вступления в силу Закона Украины “О внесении изменений в раздел VIII “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” относительно стимулирования уплаты текущих платежей по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение задолженности в Пенсионный фонд Украины”, не рассматриваются.

Орган Пенсионного фонда Украины в десятидневный срок со дня получения заявления принимает решение о рассрочке сумм задолженности и заключает с плательщиком договор о рассрочке сумм задолженности по уплате страховых взносов по форме, утвержденной Пенсионным фондом Украины.

Указанный договор подлежит досрочному расторжению, если плательщик не платит в полном объеме рассроченные платежи по уплате страховых взносов и/или текущие платежи по единому взносу.

Плательщику, который в соответствии с заключенным договором в полном объеме погасит задолженность по страховым взносам и не допустит возникновения новой задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за период действия такого договора, штраф и пеня, связанные с этой задолженностью, начисленные и не оплаченные или те, что подлежат начислению в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и Законом Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”, списываются в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины.