В Севастополе повысили пожизненные стипендии участникам обороны города

В Севастополе решением городского совета с 1 мая текущего года с 30 до 50% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц повышена пожизненная ежемесячная городская стипендия участникам обороны города, с 246 до 411 гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель главы СГГА Артур Бабенко, предлагая во вторник с трибуны сессии внести изменения в утвержденную 7 февраля текущего года программу улучшения качества жизни ветеранов войны города Севастополя на 2012-2016 годы, сообщил, что сумма средств на выплату городских пожизненных стипендий участникам обороны Севастополя в 1941-1942 годах и участникам освобождения города утверждена в размере 480 тыс грн. «В связи с тем, что в течение года размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц увеличивается, предлагается с 1 мая текущего года увеличить размер городских стипендий с 30 до 50% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января года, в котором производится выплата», - отметил А.Бабенко.

По информации вице-губернатора, в настоящее время список получателей городских пожизненных стипендий составляет 145 человек. Прием документов на составление списка будет продолжаться до конца года. При прожиточном минимуме для лиц, утративших трудоспособность, равном 822 грн, размер увеличенной ежемесячной городской пожизненной стипендии с 1 мая текущего года составит 411 грн на одного человека.

Для выплаты в 2012 году стипендии 165 ветеранам в городском бюджете необходимо выделить 720 тыс грн, с учетом 4-процентного пенсионного сбора. Таким образом, увеличение размера городских пожизненных стипендий с 30 до 50% потребует выделения дополнительного финансирования из городского бюджета на 2012 год в сумме 233 тыс грн.

Всего на реализацию мероприятий Программы из городского бюджета планируется выделить: в 2012 году – 6,8 млн грн, в 2013 году – 6,9 млн грн, в 2014 году – 6,8 млн грн, в 2015 году – 10 млн, в 2016 году – 7,1 млн грн.