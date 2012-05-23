Азаров взялся за контроль детского отдыха

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству социальной политики проверить обоснованность цен на путевки в детские летние лагеря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

«Если цены будут опережать возможности бюджета компенсировать стоимость путевок, мы никогда не увеличим количество детей, которым обеспечиваем оздоровление», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что в 2011 году один день пребывания в детском оздоровительном заведении стоил, по данным Госкомстата, от 81 грн в Черновицкой области до 183 грн в Крыму, то есть, путевка на 21 день стоила от 1700 грн до 3843 грн.

«Следует посмотреть на обоснованность цен на путевки и на то, чтобы они, по крайней мере, не дорожали больше, чем на уровень инфляции, который у нас очень умеренный. Поручаю этот вопрос рассмотреть и взять на контроль Минсоцполитики вместе с Министерством экономического развития и торговли», - сказал глава правительства.

Также Н.Азаров подчеркнул необходимость обеспечения, безусловно, образцового санитарного состояния мест отдыха и медицинского наблюдения за детьми.

«Подчеркиваю – образцового. Компромиссов здесь не будет. Когда речь идет о здоровье и безопасности детей, о качестве еды для них, о качестве медицинской помощи, может быть только две оценки: образцово или плохо. Безответственность и безнаказанность в сфере защиты здоровья детей уже зашкаливают. Отравление детей в дошкольном учреждении в Обухове стало последней каплей. Это же не трагическое стечение обстоятельств, а халатность, безответственность, причем нахальная безответственность лиц, которых в называют ответственными. Прокуратура расследует этот случай. Но независимо о этого, ведомства должны принять самые жесткие дисциплинарные меры к виновным. Пусть вся страна убедится: все, таких вещей мы не прощаем. Родители должны быть уверены, что с их детьми ничего плохого во время отдыха не случится», - подчеркнул Н.Азаров.

Также он сообщил, что на сегодняшнем заседании правительство заслушает отчет вице-премьер-министра – министра здравоохранения Раисы Богатыревой о подготовке летнего оздоровления, а об организации охраны общественного порядка в местах отдыха – министра внутренних дел Виталия Захарченко.