В Украине до конца года ожидают около 2 млн иностранных туристов

В Украине до конца года ожидается около 2 млн иностранных туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции председатель Государственного агентства по туризму и курортам Елена Шаповалова.

«Мы рассчитываем, что туристический поток будет увеличен не на 20%, как это было в прошлом году, а на 30-40%, и составит до конца года 2 млн туристов», - сказала Е.Шаповалова.

При этом она отметила, что украинские туристы в прошлом году, по данным Государственной пограничной службы, чаще всего посещали Турцию, Россию, Египет, Польшу, Румынию, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Германию, Израиль, Чехию.

В то же время в 2011 году иностранные туристы приезжали в Украину чаще всего из России, Польши, Беларуси, Германии, США, Италии, Румынии, Турции, Великобритании, Израиля.

Е.Шаповалова сказала, что проведение Евро-2012 является весомым фактором для увеличения въездного туристического потока в Украину. По словам председателя госагентства, ожидается, что во время Евро-2012 Украину могут посетить около 1 млн иностранных туристов, особенно из тех стран, команды которых будут играть в Украине. В частности, в текущем году, по сравнению с 2010-м, только в городах, принимающих футбольный чемпионат, количество заведений размещения увеличилось на 114%. Наибольший рост произошел в Донецке – на 357% и во Львове – на 279%.