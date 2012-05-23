Тигипко прогнозирует введение второго уровня пенсионного обеспечения с 2014 года

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко предусматривает, что второй, накопительный, уровень пенсионного обеспечения может быть введен с 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

По словам С.Тигипко, все будет зависеть от состояния бюджета Пенсионного фонда.

«Если увеличится дефицит бюджета (Пенсионного фонда – УНИАН), мы не сможем выйти на те показатели, которые предусмотрены. Нам придется отложить. То, что вижу я, оптимальный вариант введения второго уровня (пенсионного обеспечения – УНИАН) - это 2014 год», - сказал С.Тигипко.

Он также отметил, что на сегодня готовятся изменения в бюджет Пенсионного фонда, окончательные показатели которого будут определены в июле.

«После этого мы внесем изменения в бюджет Пенсионного фонда», - резюмировал он.

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