Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко выступает за принятие Трудового кодекса после парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Что касается Трудового кодекса, я бы сейчас не принимал его. Нам нужно спокойствие для того, чтобы разобраться со всеми моментами. Такие важные документы нужно принимать после общей дискуссии... Поэтому я бы это сделал сразу после выборов», - сказал он.

По словам С.Тигипко, на сегодня профсоюзы согласовали проект кодекса, с работодателями нет согласований по 12 позициям документа.

В то же время вице-премьер предполагает, что кодекс может быть принят в нынешнем варианте, с тем чтобы в последующем в течение нескольких месяцев он был доработан.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко в конце 2011 года заявил о намерении сосредоточиться в первую очередь на реформе трудовых отношений, легализации рынка труда и заработной платы, защите прав детей и изменениях в налоговом законодательстве.

«Одной из важнейших задач в 2012 году будет принятие Трудового кодекса, который действует у нас с 70-х годов прошлого столетия без особых изменений. Также нужны дальнейшие изменения налогового законодательства. Прежде всего это будет касаться механизмов, которые действуют при операциях со странами, где налоги меньше, чем у нас, - это Кипр, некоторые кантоны Швейцарии, Лихтенштейн», - заявил С.Тигипко.

Однако Партия регионов в ноябре 2011 года попросила временно снять с рассмотрения проект нового Трудового кодекса. С.Тигипко обещал найти компромисс с профсоюзами и работодателями в этом вопросе.

Независимые профсоюзы, в свою очередь, отмечают неконституционность ряда положений проекта нового Трудового кодекса.