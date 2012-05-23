ВР зарегистрировала законопроект «О занятости населения»

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О занятости населения» (№10497-1 от 22 мая 2012 года).

Документом предусматривается введение стимулов занятости населения. В частности, работодателю, который будет трудоустраивать на первое рабочее места молодежь, граждан в возрасте от 50 лет и другие неконкурентоспособные на рынке труда категории населения не менее чем на два года, будут компенсироваться расходы, связанные с уплатой единого социального взноса (ЕСВ) без ограничения в размере заработной платы в течение первого года.

Кроме того, предусматривается, что работодатель, который в течение года обеспечивал создание рабочих мест и обеспечивал выплату заработной платы в размере не ниже 3 минимальных зарплат, в следующем году имеет право на уменьшение размера ЕСВ.

Также документом предлагается стимулировать местные власти к улучшению инвестиционного климата в регионе путем увеличения норматива отчислений налога на доходы физлиц, в частности, зачислять в доходы бюджетов сел, поселков, городов районного значения в размере 25-100%.

Если малый предприниматель создает новые рабочие места и трудоустраивает на них безработных сроком не менее чем на два года, то он в течение первого года получит ежемесячную компенсацию в размере минимального страхового взноса.

Для студентов дневной формы обучения вузов и ПТУ будет введена бесплатная стажировка с открытием трудовой книжки сроком до 6 месяцев.

Лица в возрасте от 45 лет (страховой стаж более 15 лет) будут иметь право на одноразовое получение "ваучера" на профессиональное обучение. По данному ваучеру лицу будет компенсироваться часть стоимости обучения.

Законопроектом предлагается установить статус безработного с первого дня обращения в Государственную службу занятости.

Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и основные направления госполитики в сфере занятости населения на среднесрочный период предлагается утверждать правительством. При этом сохраняется принцип социального партнерства по управлению фондом.

Как сообщалось, Украинский союз промышленников и предпринимателей уже подал в парламент свои предложения по доработке данного законопроекта. Свои замечания к документу в части усложнения получения льгот при создании рабочих мест высказывали и работодатели.

Ранее вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко выражал надежду, что данный документ будет принят Верховной Радой в июне 2012 года.