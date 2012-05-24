Совет регионов на сегодняшнем заседании обсудит реализацию соцполитики

Сегодня, 24 мая, под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Совета регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, участники заседания обсудят реализацию в 2012 году социальной политики в регионах страны и задачи органов местной власти по ее выполнению. Также будут рассмотрены вопросы создания благоприятных условий для работы малого и среднего бизнеса, представителей органов местного самоуправления и институтов гражданского общества. Еще одной темой заседания станет качество и безопасность пищевых продуктов, лекарств и товаров детского ассортимента.

На заседании Совета регионов будут выступать первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко и вице-премьер-министр - министр здравоохранения Раиса Богатырева. Участие в мероприятии примут также члены Совета регионов: премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, председатели областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и другие.

*** Совет регионов создан Указом Президента Украины как консультативно-совещательный орган при главе государства. Совет регионов обеспечивает взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления в решении вопросов реализации государственной региональной политики, системного совершенствования модели местной власти, проведения административно-территориальной реформы, преодоления межрегиональных диспропорций, обеспечения сбалансированного социально-экономического развития регионов, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.