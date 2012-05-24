Работники НАНУ пикетируют Кабмин с требованием обеспечить достойную зарплату

Научные работники Национальной академии наук Украины пикетируют Кабинет министров с требованием обеспечить достойную зарплату в научной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания правительства собралось около тысячи представителей НАНУ, они держат плакаты с лозунгами: «Наука голодує – держава занепадає», «Науковці - жебраки», «Хто економить на своїй науці, буде годувати чужу економіку!».

При этом движение по некоторым центральным улицам усложнено, в частности по улице Грушевского.

Как сообщал УНИАН, 21 мая председатель профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков заявил, что проблемы, которые возникли с оплатой труда научных работников еще в 2011 году, больше обострились в этом году. "Академия оказалась перед дилеммой: или сокращать работников, пополняя ряды безработных, или возвращаться к позорной практике 90-х годов. А это значит - отпуска без сохранения заработной платы, введение режима неполного рабочего времени, уменьшение доплат и надбавок во время каждого увеличения должностных окладов", - объяснил он.

А.Широков уточнил, что в 2011 году средняя заработная плата научных работников составляла 3,035 тыс. грн. "Средств, которые выделяются из бюджета, не хватает даже на оплату труда и растущие расходы за коммунальные платежи, не говоря уже о финансировании собственно научных исследований, обновлении материально-технической базы, приобретении современного научного оборудования", - подчеркнул председатель профсоюза.