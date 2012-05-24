Тигипко рассказал, какие социнициативы Президента на сегодня еще не выполнены

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко рассказал, какие социальные инициативы Президента Виктора Януковича на сегодня еще не выполнены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга после заседания Совета регионов.

«Все решения приняты (относительно социальных инициатив – УНИАН), деньги в бюджете есть, таких решений полностью у нас выполнено 10…», - сказал С.Тигипко.

По его словам, осталось три невыполненных вопроса. В частности, это подготовка социальных работников.

«Уже в июне мы должны принять на работу и начать готовить 12 тысяч специалистов, которые станут участковыми социальными работниками. Их функции будут сосредоточены, в первую очередь, на защите прав детей», - подчеркнул вице-премьер-министр. С.Тигипко надеется, что в июне-июле такие специалисты приступят к работе.

Второй вопрос касается переведения детей-сирот на семейные формы воспитания. «Вторая позиция, которая сейчас у нас находится в процессе выполнения – мы должны практически всех детей-сирот, которые есть в Украине, перевести на семейные формы воспитания», - сказал он.

Как отметил С.Тигипко, на сегодня в украинских интернатах пребывает 21,5 тыс детей.

Третий вопрос, по словам С.Тигипко, касается внесения изменений в законодательство в сфере занятости. В частности, он напомнил, что на сегодня уже в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о занятости, 6 июня документ будет рассматриваться в профильном комитете. С.Тигипко ожидает, что в июне законопроект будет принят.