Помощь при рождении ребенка будет повышаться в пять этапов - Азаров

На протяжении 2012 года помощь при рождении ребенка будет повышаться в пять этапов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, по словам главы правительства, помощь при рождении первого ребенка до конца года достигнет 28830 грн, второго – 57660 грн, третьего и каждого следующего – 115320 грн. «Это в 3-5 раз больше, чем 5 лет назад», - подчеркнул Н.Азаров, добавив: «Поддержка в первую очередь семей с детьми является важным направлением государственной политики правительства».

Премьер-министр напомнил, что завтра во всем мире будет отмечаться Международный день защиты детей. В Украине почти 8 млн детей в возрасте до 18 лет. «Дети составляют 17% населения, и это важнейшие для нас 17 процентов», - отметил Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что в основу социальных инициатив Президента положен принцип создания максимальных возможностей для детей в сфере образования, досуга, отдыха, оздоровления, защиты прав детей.

Доступ к современным знаниям и качественному обучению должен быть стопроцентным для всех детей Украины, отметил Н.Азаров. «Право на образование – одно из фундаментальных прав ребенка», поэтому все дети в Украине должны получить современные знания и качественное обучение.

Он сообщил, что по итогам 2011 года украинские школьники завоевали 32 медали в международных олимпиадах – больше, чем когда-либо, начиная с 2004 года.