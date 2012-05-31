Количество соцработников для поддержки семей с детьми увеличивается в 2,5 раза

С 1 июня в 2,5 раза увеличивается количество социальных работников для поддержки семей с детьми, получающих государственную помощь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания Кабинета министров.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, по его словам, «во исполнение социальных инициатив Президента Украины с завтрашнего дня - с 1 июня - в два с половиной раза увеличивается количество социальных работников, которые на уровне каждого населенного пункта и района будут оказывать поддержку семьям с детьми, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в помощи».

При этом глава правительства обратился лично к социальным работникам: «Вы не просто служащие, вы – представители государственной власти для каждой семьи, оказавшейся в затруднении. От вас, вашей деятельности будет зависеть судьба многих взрослых и детей. На вас лежит особая ответственность. Но особенно весомой будет и благодарность за вашу работу. Правительство будет поддерживать вашу деятельность, предоставлять все больше ресурсов для нее».

Н.Азаров также отметил, что правительство придает особое значение решению проблемы сиротства в Украине. «Особое значение мы придаем защите детей, которые при тех или иных обстоятельствах остались без родительской опеки. Их в Украине около 96 тысяч, и наша общая задача – сделать все возможно для того, чтобы судьба каждого такого ребенка сложилась благополучно», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что целенаправленная государственная политика в поддержку приемных семей, детских домов семейного типа, стимулирование национального усыновления дает свои плоды. «Уже около 77% детей-сирот сегодня воспитывается в семейной среде. И мы никогда не прекратим усилий для того, чтобы каждый осиротелый ребенок получил семью», - сообщил глава правительства.