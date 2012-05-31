Минсоцполитики передало в ВР новую редакцию законопроекта о занятости

Министерство социальной политики Украины передало в парламент новую редакцию законопроекта о занятости населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Полтаве сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко.

По его словам, новый законопроект о занятости должен простимулировать работодателей и облегчить трудоустройство населения.

«В законопроекте, в частности, предлагается на год освободить от уплаты единого социального взноса работодателей, которые трудоустраивают на первое рабочее место молодых людей без опыта работы, инвалидов, лиц старше 50 лет, одиноких родителей или родителей с детьми-инвалидами. Людям старше 45 лет государство будет выдавать ваучер стоимостью 12 тысяч гривень на получение образования, а выпускники, которые заключат контракт на работу в сельской местности по нужным государству специальностям, получат стартовые выплаты в размере 5 минимальных заработных плат. Еще одно интересное новшество законопроекта - информация о стажировке студента будет вноситься в трудовую книжку как стаж», - сказал С.Тигипко.

Он считает, что депутаты должны принять данный документ до завершения работы парламента нынешнего созыва.