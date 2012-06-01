Кабмин создал Совет по вопросам предоставления соцуслуг

Кабинет министров создал Совет по вопросам развития системы предоставления социальных услуг, который возглавил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко, сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

По словам первого заместителя министра соцполитики Василия Надраги, совет, как

совещательный орган Кабмина, будет содействовать обеспечению координации действий органов исполнительной власти относительно организации и предоставления соцуслуг лицам в тяжелых жизненных обстоятельствах, и будет анализировать состояние законодательства по данным вопросам.

Кроме того, перед советом стоит задание подготовить предложения относительно формирования и реализации госполитики в сфере предоставления соцуслуг и усовершенствования действующей правовой базы.