Стороны соцдиалога ожидают увеличения уровня занятости в Украине до 64,3%

Стороны социального диалога ожидают увеличения уровня занятости трудоспособного населения в Украине с 58,6% до 64,3% до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей Тигипко сегодня во время подписания Национального трехстороннего соглашения о занятости и рабочих местах на 2012-2017 гг.

Соглашение подписали С.Тигипко, председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Фирташ и председатель Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Юрий Кулик.

По словам С.Тигипко, соглашение предусматривает практическую реализацию 17 стратегических заданий в решении проблемы безработицы.

«Мы хотим получить до 2016 года соответствующие результаты. Мы хотим, чтобы те люди, которые являются работоспособными, - а это люди от 15 до 70 лет - их уровень занятости увеличился с сегодняшних 58,6% до 64,3%, а по работоспособным, чтобы этот уровень вырос до 68,5% (против нынешних 66,5% - УНИАН)», - отметил С.Тигипко.

Как отметил Д.Фирташ, увеличивать занятость в стране нужно за счет развития промышленности, малого и среднего бизнеса. Для сохранения количества рабочих мест предлагается внедрить систему мер по поддержке предприятий и занятого населения. Среди таких мер – льготное кредитование предприятий для поддержания их деятельности и выплаты помощи по частичной безработице.