ВР приняла в первом чтении законопроект Колесниченко-Кивалова о языковой политике

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики, инициаторами которого являются народные депутаты от Партии регионов Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

«За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 членов фракции КПУ, двое - от Народной партии, шестеро членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

Остальные 4 языковых законопроекта были сняты с рассмотрения путем голосования.