Уровень безработицы в ЕС практически не изменился

Брюссель. В апреле 2012 года уровень безработицы в еврозоне с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с мартом и составлял 11,0%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) в апреле вырос по сравнению с мартом – до 10,3% против 10,2%.

В апреле 2012 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (3,9%), Нидерландах и Люксембурге (по 5,2%) и Германии (5,4%).

Наивысший уровень безработицы в апреле 2012 г. наблюдался в Испании (24,3%), Греции (21,7% - в феврале 2011), Латвии (15,2% - в первом квартале) и Португалии (15,2%).

По данным Евростата, в целом в апреле не имели работы 17,405 млн. чел. в еврозоне и 24,667 млн. – в ЕС-27.

В апреле 2011 года уровень безработицы в еврозоне составлял 9,9%, в ЕС-27 – 9,5%.

В зону евро с января 2011 года входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.